高爾宣在2019年時憑藉一曲〈Without You〉爆紅，到目前為止在YouTube累積了8593萬的觀看次數，他也成為新生代極受歡迎的歌手；高爾宣即將在11月11日於北流舉辦個人首場大型演唱會，最近則在世界各地巡迴演出，但日前加拿大巡演時，卻發生嘉賓演唱時間太長，高爾宣出場時間太短的情況，讓歌迷們相當不滿。

加拿大巡演的嘉賓壓縮了高爾宣的演出時間，讓歌迷十分不滿。（圖／翻攝自高爾宣臉書）

在場歌迷透露整場演出約3個多小時，但高爾宣只演唱了半小時。（圖／翻攝自高爾宣臉書）

高爾宣的多倫多場演出在9月1日登場，不少歌迷專程開車到場，只為了一睹偶像風采，但據當時在場的粉絲表示，演唱會表定晚間8點開始，但第一個出場的並非高爾宣，而是一位多倫多大學嘻哈研究社的表演者，之後依序為台灣Beatbox冠軍Jimix吉姆、台大畢業的饒舌歌手BR吵架王、《大嘻哈時代》PIZZALI以及高爾宣的好友王Aden，5位嘉賓各唱了約5首歌，就這樣一路唱到10點40分，高爾宣才終於出場，而演唱會11點20分就結束，扣掉說話時間，他大約只唱了半小時，嘉賓們的演出份量似乎有些喧賓奪主。

高爾宣加拿大巡演的宣傳海報上的確印有嘉賓的照片。（圖／翻攝自臉書）

無獨有偶，溫哥華場次也是同樣的狀況，溫哥華場的歌迷抱怨雖然嘉賓表演Beatbox及拉二胡雖然很厲害，但在演唱會上看起來很突兀，有種在看綜藝節目表演的感覺，而且觀眾對他們也不熟悉，因此氣氛相當尷尬，一直到PIZZALI、王Aden出現場子才真的被暖起來，而高爾宣出場後雖然表現很好，全場氣氛也很嗨，但短短半小時的演出還是相當不過癮。

其實高爾宣的其中一版演唱會海報，的確有5位嘉賓的身影，但他本人的社群網站並沒有貼出這版海報，因此很多歌迷不知道會有嘉賓，再加上一般來說若是有嘉賓，大多是在暖場或串場時出現，而且會與主角歌手一同演出，但此次標榜的是「高爾宣加拿大巡演」，卻變得像拼盤演唱會，也難怪專程買票進場的歌迷會覺得不開心。

關於在加拿大演出的爭議，本刊詢問高爾宣的工作人員，但至截稿前未取得回應。

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