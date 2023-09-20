高爾宣九月初的加拿大巡演因嘉賓演出時間過長，造成主角的表演時間被壓縮，讓專門去看高爾宣的歌迷們相當不滿；其實嘉賓是演唱會的一大看點之一，好的嘉賓能為演出大大加分，例如田馥甄（Hebe）8月的小巨蛋演唱會，就找來Selina、Ella助陣，S.H.E久違在舞台上合體，逼哭不少粉絲。

五月天邀請周杰倫擔任嘉賓，掀起全場尖叫。（圖／相信音樂提供）

Hebe上個月在小巨蛋舉辦5場「一一」演唱會，第三場演出時Selina、Ella無預警登台，當時Selina甚至還挺著孕肚，但仍用行動力挺情同家人的好姊妹，這是她們暌違4年一起同台演出，這個消息更是保密到家，連Selina的妹妹任容萱都被下了封口令，而一向愛哭的Selina在台上也忍不住落淚，自爆彩排時就哭了兩次，最後她們演唱經典歌曲〈美麗新世界〉，讓看這場演出的歌迷直呼值回票價。

小S擔任蔡依林的嘉賓，兩人在台上熱吻。（圖／凌時差提供）

天團五月天的演唱會門票可說是一票難求，除了多首經典好歌，他們的嘉賓也是大家矚目的焦點，五月天每年跨年都會與台灣歌迷同歡，2021年元旦在桃園開唱，當他們演唱〈突然好想你〉時，天王周杰倫突然出現在台上，讓全場氣氛嗨到最高點，旋律也瞬間變成〈不愛我就拉倒〉，雖然已經不是首次當彼此的嘉賓，但「周五」組合的吸睛度還是超高。

天后蔡依林同樣也是每次辦演唱會都秒殺，而她與嘉賓也都有相當有趣的互動，2020年在高雄舉辦「Ugly Beauty」巡演時，邀請小S助陣，兩人性感大跳〈MR.Q〉，曲畢小S還嘴對嘴熱吻蔡依林兩秒鐘，掀起全場尖叫聲，小S在台上待了22分鐘，雖然時間有點長，但她笑哏連發，逗得歌迷們超級開心。

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