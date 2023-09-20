網紅鄧佳華日前偷拍美髮店女設計師被抓包，事情曝光後他在第一時間即尋求網紅T妹協助，在對談中承認罹患了心理疾病「窺視症」，並透露自己試圖下跪道歉卻被當事人拒絕，鄧佳華和美髮店老闆也接受本刊採訪，出面說明事發緣由。

美髮店老闆謝裴遠指出，鄧佳華是在受雇來工作的第2天，就持手機偷拍店內女設計師，後續他在第一時間將監視器畫面完整提供給被害設計師，並停止鄧佳華的工作內容，以尊重被害人。

鄧佳華過去在媒體上的形象多以負面為主，還曾拍攝A片當男優，「脫序」、「失控」的標籤似乎黏著他不放。（圖／資料照）

謝裴遠表示，當初會願意聘雇鄧佳華作為學徒，是因2人因拍攝MV結識後，才發現鄧佳華並未如媒體上所呈現的失控。他強調，「佳華是一個很認真也很孝順的人，拿到薪水扣掉必要的開支，全部都交給媽媽。」如今發生偷拍事件，他作為老闆除須照顧好受害者，也希望鄧佳華能體認到自己的錯誤，謝裴遠也承諾會帶鄧佳華去看心理醫生，並期望他早日恢復健康。

鄧佳華受訪時則指出，他對於偷拍設計師一事感到相當抱歉，儘管第一時間就與設計師道歉，並希望下跪道歉以示負責，卻被網紅T妹批評下跪道歉根本無法解決事情，因為他以往下跪道歉的影片只會引來外界罵聲。雙方在對談過程中，鄧佳華意識到自己的症狀與「窺視症」心理疾病相似，才會失控脫序做出違法行為。

如今好不容易找到的工作又再次丟失，鄧佳華也透露下一步，表示除了現有的一般工作，自己還是比較想要從事自媒體工作，畢竟對他來說，還是網路自媒體工作最有興趣。

精神科醫師楊聰財指出，從醫學名詞上來說確實有「窺視症」，窺視症又稱為偷窺症，患者多數會有強烈且無法控制的慾望，企圖觀察他人在私密情境中的行為，對於該類患者來說，觀察他人在性行為或性相關情境中的行為能夠為其帶來性滿足感，且他們多數會有強烈的好奇心，且是一種病態的好奇心，可能會對他人的隱私和尊嚴造成嚴重損害。

楊聰財表示，如果民眾確實被診斷為窺視症，應被當成「病患」處理，並積極接受專業心理精神治療與藥治療，同時配合支持團體減輕其孤獨感，並培養其健康性觀念與協助進行法律問題處理。

鄧佳華事後表示對於偷拍一事深感抱歉，只希望可以得到被害人的原諒。（圖／趙世勳攝）

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