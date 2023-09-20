海洋委員會海巡署巡防組參議石大誠，被檢舉於2020年擔任教育訓練測考中心主任期間，以首長特別費名義向妻子朱梅菲經營的「豫誠邦企業社」，採購健康鞋墊、防水包包等禮物，作為犒賞測考中心職員之用，圖利妻子公司約3萬元，涉嫌違反《貪汙治罪條例》之圖利罪；台北地檢署19日指揮廉政署會同海巡署政風室人員，兵分10路搜索「豫誠邦企業社」及石男的海巡署辦公室、寢室等地，約談石男及妻子朱梅菲、「豫誠邦企業社」登記負責人陳沈智3人，台北地檢署複訊後諭令石大誠交保10萬元、朱梅菲交保5萬元。

石大誠曾是海巡署教育訓練測考中心主任，日前調任海巡署巡防組參議，他是上校轉任文職，目前是簡任11職等高官。石大誠因此事違反《公職人員利益衝突迴避法》第6條第1項規定，法務部去年7月處罰鍰新台幣6萬8000元確定，但廉政署認為，石不但有涉利益衝突外，還可能涉及圖利。

檢廉接獲政風線報，指石男涉嫌於2020年使用首長特別費，明知妻子朱梅菲參與經營的「豫誠邦企業社」，屬於關係人所開設的公司，卻仍向該公司採購物品，犒賞測考中心職員，涉違反《貪汙治罪條例》圖利罪、《公職人員利益衝突迴避法》。

台北地檢署19日指揮廉政署北部地區調查組兵分10路搜索，並在海巡署政風室人員陪同下，搜索石男海巡署辦公室、寢室等地，並約談石男及妻子、「豫誠邦企業社」負責人3人說明，廉政署訊後移送北檢複訊。

對此，海巡署教育訓練測考中心回應表示，廉政署9月來函調閱石男相關紀錄，經查他任職測考中心主任期間為2018年10月至2021年11月1日，將全力配合廉政署調查，並提供相關資料，以利釐清案情。

測考中心表示，海巡署極為重視人員風紀、品德及操守，一向採取零容忍及勿枉勿縱、決不護短原則嚴正處理，若發現違法、違紀事實者，將依法嚴懲不貸，以端正公務人員廉潔品操。