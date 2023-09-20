天后李玟今年7月驟逝，享年48歲；而李玟與老公Bruce（樂裕民）的婚姻狀況一直是外界關注的焦點，更被直指「壓垮李玟的最後一根稻草」疑似是Bruce外遇；如今一份極密的婚內協議內容曝光，當中可見Bruce在2017年坦承出軌，而李玟因此極度抑鬱，健康受到影響。

根據《鏡週刊》報導，從這份文件中細節部分可知，Bruce於2017年曾被李玟發現外遇，而當時Bruce允諾會與對方分手，不過卻再度被李玟發現與對方藕斷絲連，導致李玟極度抑鬱，嚴重影響到她的健康狀況；對此，極密的婚內協議流出，李玟二姊李思林回應「請問你從哪裏知道這份協議？」這份協議是他們的隱私，自己不方便回應，但並未否認協議的存在。

然而，先前有知情人士爆料，李玟是被老公趕出來，更氣憤直呼：「居然隨便將CoCo（李玟）的行李收拾好，要她搬出去，根本欺人太甚！」

不過面對外界種種指控，Bruce也曾大動作發出聲明自清「在與CoCo（李玟）相關的報導中，出現了個別主體為網絡流量惡意炒作，捏造並散布有關我和CoCo的婚姻及財產狀況的虛假信息，發表侮辱、誹謗我本人的言論，嚴重侵害了我和家人的個人隱私和名譽權，給我和家人的個人生活帶來了巨大的困擾和負面影響」。

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