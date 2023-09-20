進口蛋屢爆爭議，農業部部長陳吉仲昨（19日）晚請辭，也為這場鬧了48小時的要辭不辭大戲暫時畫下休止符。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，陳吉仲請辭為何會在短短兩天內發生驚人反轉，就是因為副總統、民進黨2024總統參選人賴清德的人馬去逼宮了。

吳子嘉昨晚在節目《關鍵時刻》指出，陳吉仲的劇本一日三變，這是什麼道理，「就是蔡英文同意了，蔡英文同意他滾蛋了，受不了，就是賴系人馬去逼宮了，這就是賴清德逼宮蔡英文成功，所以陳吉仲滾蛋。」

除此之外，吳子嘉更是表示，陳吉仲還在說「一生懸命，無懼抹黑」，然而實際上卻是每天講一大堆奇怪的事，搞得全台灣雞沒有飛，蛋到處打。吳保證，從今天開始陳就跟農業無關了，下一個政權也不會用他了，但他下台後，「可以說是超思50萬就算了，8000顆混蛋、廢蛋、巴西蛋全部倒垃圾桶也沒關係，這個事情到現在為止，真的為賴清德的選情畫下一個句點。」

針對昨日民進黨團召開協調會報，吳子嘉也直言，陳吉仲去參加應是碰到不好的結果，所以出來就胡說八道，把全台灣媒體罵了一頓。吳還指出，「陳吉仲辦記者會就是拖時間，他已經不想幹了，他先跟你翻臉，然後就跑去總統府攤牌，這也是賴、蔡之間妥協的最後一個結果。」