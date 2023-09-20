今天各地多雲到晴，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雨區擴大，南部、大台北及山區有局部短暫雷陣雨；周五、六（22、23日）鋒面掠過北部海面，北部及東北部濕涼。下周四（28日）可能有首波東北季風南下，迎風面有雨，冷空氣若較強，氣溫有機會大降10度、剩下22度，影響至中秋節假期。至於太平洋有多個熱帶擾動活動跡象，各國模式模擬差異仍大，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今明兩天各地晴朗，白天偏熱、清晨微涼；近山區午後有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨機率。今各地氣溫：北部23至35度、中部24至34度、南部23至36度、東部21至35度。

周五、六微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，迎風面北部雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨，其他地區晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。周日至下周二（24至26日）東半部水氣漸增，西半部多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨。

天氣風險分析師吳聖宇指出，下周四北邊大陸高壓南下幅度加大，可能有東北季風南下，影響到下周五之後的中秋假期。中央氣象署表示，這波冷空氣如預期較強，溫度有機會降至22、23度，不過冷空氣強度也可能不如預期，不確定性仍高。

至於太平洋有多個熱帶擾動活動跡象，吳德榮表示，各模式模擬的生成時間及位置持續調整，不同模式間的差異仍大，應耐心觀察。