進口蛋風波愈演愈烈無法止息，農業部長陳吉仲昨(19日)晚間透過臉書宣布決定請辭，這也是他再度請辭；行政院隨即表示尊重陳吉仲的決定，勉予准辭，並於周四（21日）生效。對此「勉予准辭」一事，引發超過2800名網友熱烈爭論，有人留言「根本斷點啊！大家以為這裡面的貓膩因為他們下台就不用繼續查？」獲得超過2000個讚。

行政院發言人林子倫表示，陳吉仲近日多次向陳建仁表達歉意，並願負個人責任，19日晚間則再度向陳建仁表達堅辭之意。陳建仁最後尊重陳吉仲的決定，已指派陳駿季暫代部長一職，並要求持續進行社會溝通說明，釐清各界疑慮。

對於政院的說法，許多網友湧入《LINE TODAY》相關報導底下留言，其中有網友說「有些位置不是一生懸命、充滿熱情就做的好，能力不足就不要勉強，你淚、老百性也累...」獲得近3000個讚，其他人指出「臭蛋燒到學校團膳了，這下紙包不住火」、「忍耐一下，三個月後賴神當選，黨會安排再回來當部長、院長」、「騙不下去請辭去升官？」「蛤？這週五立法院排的進口蛋專案報告。阿吉就躲掉了？應該把阿吉也傳來講清楚 不能讓他這樣脫身」、「一件簡單的事情都沒辦法交代清楚，到底是誰在噴瘟疫般的政治口水啊？」