女星謝京穎近年轉戰戲劇圈，精湛演技深受不少觀眾喜愛。她去年傳出與人夫許仁杰過從甚密，兩人澄清只是工作夥伴。如今謝京穎和張書偉合作八點檔，被拍到熱戀中，男方立即認愛，小倆口感情穩定，近日有消息傳出兩人其實已悄悄訂婚，而兩人無名指上也出現婚戒，洩露端倪。

謝京穎5月被拍到深夜開車進張書偉家過夜，她還特地繞路深怕被發現，但其實兩人秘戀早有跡可循，他們在各自的社群網站上，分別曬出同花色的盤子，無意間洩露兩人一同用餐約會。消息曝光後，兩人也大方認愛，獲得外界祝福。

據《鏡週刊》報導，日前兩人去兩廳院看綠光劇場的舞台劇《清明時節》時都拍照幫忙宣傳，雖然並未同框，但謝京穎與張書偉在各自的社群平台都曬出了同場景的情侶視角照，從照片中可見，小倆口的無名指都戴上了一只同款式的銀戒，疑似已經低調訂婚。

先前謝京穎被問結婚計畫，她表示結婚這件事沒那麼急迫，她想要的是有家的感覺，他們各自都已購房，希望找到適合一起居住的地方，「擁有一個家很重要。兩人一開始就是以結婚為前提交往，彼此知道是往這目標前進」。