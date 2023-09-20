國1南下彰化段「大貨車撞護欄」滿地碎玻璃回堵5K 07:452023/09/20 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下彰化段「大貨車自撞護欄」，散落物佔外3車道，回堵2K。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南向197K、彰化路段，今（20日）上午7時18分，1輛大貨車因不明原因自撞護欄，事故造成滿地碎玻璃，佔用外3車道，目前封閉外2車道處理中，回堵5K，高公局建議民眾提前於王田交流道改道，國3南向建議續行國3，請用路人小心行駛。 國3北上大山段「聯結車墜邊坡」成立緊急應變小組 陳吉仲請辭仍有事！涉圖利超思、標示不實3案 遭列瀆職罪被告 喵星人去了彩虹橋！奪命惡警「這理由」行兇 猛踹1腳賠慘了 國1南下彰化段「大貨車自撞護欄」，散落物佔外3車道，回堵2K。(翻攝高速公路1968) 佯裝買貴賓狗亮柴刀「砍斷店員右手」 2惡煞遭殺人未遂起訴 彰化4月就開始防進口蛋 已銷毀6公噸問題蛋 「彰化十大金好禮」田尾怡心園圓滿落幕 現場抽出活動大獎 #國1 #南下 #彰化 #掉落物 #車道 也許您會感興趣 推薦閱讀 寡婦激戰大伯5回「嫌499摩鐵爛」 還視訊內衣拖地下場慘 07:582023/09/18 社會 封廟施工！ 南瑤宮修復主結構 盼2年後重現風華 14:142023/09/19 生活 139線又出事！山道猴雙載過彎慘噴對向 連撞小貨車、機車釀3傷送醫 19:392023/09/19 社會 中秋檔期才營業！彰化2知名糕餅鋪 每年只賣15天 09:372023/09/18 生活 解決劉厝大排惡臭沉痾 立委郭國文邀環境部長南下視察 20:222023/09/18 生活 國1鼎金段驚現「血滴子」鐵片 砸破擋風玻璃 駕駛乘客驚呆了 20:332023/09/17 社會 紫爆！國1南下彰化段「大貨車撞護欄」滿地碎玻璃畫面曝 08:332023/09/20 社會 溪州鄉「提拔泥」倒數 農村泥漿拔河嗨玩變泥人 14:392023/09/19 寶島 上班注意！國1北上三重段「2車追撞」佔內線 08:382023/09/19 社會 跑1圈贊助1元 彰化校園動起來遠離肥胖 15:222023/09/18 生活 最低門檻33萬標彰化土地 有這情況投標前要注意 10:442023/09/17 生活 600箱柚子堆成牆 6年送出1.6萬斤愛心柚 15:382023/09/19 生活 進口貨出包、產蛋大縣彰化無奈 王惠美盼陳吉仲「別再忙了」 16:242023/09/17 政治 近萬箱進口蛋到期待銷毀 衛生局貼字條嚴防流入市面 11:032023/09/19 生活 抓不怕！高雄男5度酒駕被逮 法官仍不讓他入獄 12:292023/09/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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