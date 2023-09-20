國道1號南向197K、彰化路段，今（20日）上午7時18分，1輛大貨車因不明原因自撞護欄，事故造成滿地碎玻璃，佔用外3車道，目前封閉外2車道處理中，回堵5K，高公局建議民眾提前於王田交流道改道，國3南向建議續行國3，請用路人小心行駛。

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國1南下彰化段「大貨車自撞護欄」，散落物佔外3車道，回堵2K。(翻攝高速公路1968)
國1南下彰化段「大貨車自撞護欄」，散落物佔外3車道，回堵2K。(翻攝高速公路1968)

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