進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲昨（19）日宣布請辭，行政院長陳建仁勉予准辭，他並指派農業部政務次長陳駿季暫代部長一職，引發外界熱議。而在此之前，國民黨台北市立委參選人、市議員游淑慧曾分享，在立場相當綠的市場聽到綠粉要陳吉仲下台，因為他連累了民進黨總統參選人賴清德。

游淑慧昨在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，不同於過去，最近沒什麼民進黨立委要替陳吉仲反擊，因為他們發現，選情已經被衝擊、要選不下去了。她也指出，在雞蛋爭議上中南部的民眾更生氣，因為他們更了解雞蛋的生產，「他們已經罵成一片」。

游淑慧分享，她上周到立場相當綠的社子市場去拜票，聽到當地民眾聊雞蛋的事，有人痛批，陳吉仲連蛋都管不好，還有一些疑似是綠營支持者的民眾說，陳「快下台」，因他連累了賴清德的選情，「這種聲音由民進黨自己支持者發出來後，誰最害怕？當然是民進黨的區域立委最害怕」。

游淑慧指出，賴清德現在的支持度雖然有35%，在三腳督、四腳督的情況下或許會贏，但區域立委戰局大部分都是藍綠對決、要過50%才會贏，所以區域立委的心情和賴的現在是兩樣情，「賴現在是不敢得罪英系，因為英系在35%占5%，但是對區域立委而言，35%還是輸」。