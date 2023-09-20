天使日籍球星大谷翔平結束關機休養，他的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）表示，大谷已在20日接受右手肘韌帶撕裂手術。負責動刀的醫生埃拉特切（Neal ElAttrache）預期大谷翔平能順利以打者身分參與明年開幕戰，並在2025年重啟二刀流模式。

埃拉特切醫生發表聲明：「在和大谷討論過後，最終計畫是修復目前的問題，並加強及固定健康的韌帶，同時加入能存在於手肘內部的組織，以延長手肘壽命。」《橘郡紀事報》記者弗萊契（Jeff Fletcher）指出，大谷翔平似乎選擇內支架手術來解決手肘問題，但可以確定並非傳統TJ手術。

不常出現在社群媒體的大谷翔平，也透過IG發文表示手術一切順利，「非常感謝大家的祈禱和祝福，很遺憾我無法再參加今年的比賽，但我會一直支持隊友，並拚盡全力，帶著比以往更強大的姿態重回賽場。」

巴雷羅補充說道，「最終的決定和手術類型都是以大局為重，大谷希望所採取的行動，能讓他在未來幾年內有機會持續二刀流。」休賽季成為自由身的大谷翔平，將帶著二刀流履歷進入球員自由市場，大谷的手肘手術勢必會對他的身價產生影響。