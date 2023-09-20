目前艦隊分署配置巡護船4艘，均已服勤達13年以上，藉由新建高緯度遠洋巡護船6艘計畫將逐年汰除舊船，擔負落實執行國際責任，永續利用漁業資源，提升高緯度地區遠洋巡護能量。

台船指出，該案依招標需求船長100公尺以上、最大船寬14.95公尺、船深7.6公尺，全船含上構採鋼質結構。並採複合式推進系統，高速時，採用2部中速柴油主機驅動，最大船速18節以上，低速時，採用2部電動推進馬達，最大船速5節以上，保持航行時調性運用。船速12節巡航時，續航力不小於15,000浬，巡航距離大為提升且巡弋海域可以滿足於南、北緯0度至55度內安全航行，無需具備破冰能力。

這6艘遠洋巡護船將成為台灣海巡署的重要資產，用以維護國家的海上安全，打擊非法活動，並提供緊急搜救支援。台船表示，這次的承攬投入大規模的設計資源來爭取，未來建造過程也將確保這6艘遠洋巡護船有最高的品質和安全標準並如期完成。