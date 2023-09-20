進口蛋爭議連環爆，引爆民眾怒火，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢昨（19）日雙雙請辭獲准。對此，媒體人王尚智透露主要關鍵是進口蛋與過期蛋液，已流入且影響校園午餐，不僅影響媽媽們的婦女票，阿公阿嬤高齡票也開始觀感負面焦慮。

多項民調皆顯示，賴清德民調中，婦女與長輩票領先其它競選者，具極大優勢，堪稱賴鐵票本命區。王尚智昨在臉書指出，陳吉仲、林聰賢雙雙請辭，是新潮流集體出手的結果，因為開始影響到總統與立委的各路選情了；主要關鍵是9月開學，而行政院拿到農委會的所有資料一看，發現再不砍人不行了，進口蛋與過期蛋液，已經開始流入且影響校園午餐，恐影響媽媽們的婦女票，阿公阿嬤高齡票也開始觀感負面焦慮。

王尚智直言，當藍營縣市即將分頭追查出更多恐怖連環的結果，讓「進口蛋」繼續進化燒成噁心恐怖的「食安」，一旦民生食安連吃月餅蛋黃酥都有「陰影」，賴清德的選情就會沾了陰影洗不掉。

「選情數字不會騙人」。王尚智直言，民進黨在選舉上，向來不會「騙自己」，這也是民進黨與國民黨最大的差別。