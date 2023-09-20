有些餐廳為避免消費爭議，都會先貼公告提醒客人注意，一名網友日前分享一張照片，一間餐廳寫了5點用餐須知，第1點寫「冷靜」，接著告知店裡沒有預約、沒外帶等，第5點則寫著「No English mean」，把菜單menu寫成mean形容吝嗇、小氣，讓網友笑翻「no English mean 我直接笑出來」、「看完第5馬上看回第1」。

原PO在臉書「路上觀察學院」PO出一張餐廳店內張貼的用餐須知，依序為「1、冷靜」、「2、沒有預約，現場排隊」、「3、依序排隊，等候點餐」、「4、沒有外帶」、「五、No English mean（沒有英文菜單） No picture（沒有圖片）。」

照片PO出後，馬上讓一大票網友笑翻，「應該是想寫No English menu，但是打錯了，而no picture是指『不准拍照』，不是沒有圖片」、「難怪要冷靜，看到第5點，直接笑出來」、「沒有English真的滿mean（小氣）的」、「冷靜這個放第1個太有趣了」、「笑死，難怪第1項要埋伏筆」、「難怪沒英文菜單」。

還有人指出，「老闆沒有要給你英文的意思」、「一看就會放棄想要英文菜單的念頭」、「老闆...你還是寫中文就好」。