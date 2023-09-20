中職樂天桃猿啦啦隊成員李多慧，亮麗外型與精湛的舞蹈實力，每每上台應援都成為場邊最受矚目的焦點；而她一個月前來台應援過程中，裙襬無意間被風吹飛，而這一幕正好被球迷捕捉到上傳YouTube，如今這段19秒的影片，已累積破億瀏覽。

YT頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」上個月曾曬出李多慧穿著一條白色百褶迷你裙的應援影片，可見李多慧跳到一半時，突然一陣強風吹來，導致李多慧的裙子被吹起，嚇得她立刻伸手壓住裙襬，之後隨著升降台下降時，疑似又因風壓導致裙擺被吹起，她再次低著頭按著裙子，臉上露出甜甜笑容，站在前面的琳妲見狀，立刻上前用扇子幫忙壓住，以免李多慧走光。

然而，當時另一個YouTube頻道「ENZOYEH - OWL La La」也拍下這一幕上傳，短短19秒的畫面，自上個月累計至今，在該頻道已經超過1億的點閱次數，由此可見李多慧的影響力。

李多慧一個月前應援影片破億點閱。（圖／擷取自YouTube頻道「ENZOYEH - OWL La La」）

消息曝光後，便有網友19日在PTT中發文，直呼「這根本就是全球的啦啦隊天花板了吧」，而其他人也紛紛留言表示認同，並大讚：「表情好可愛喔，一定要點開看」、「一個月破億，超過90萬讚」、「好扯」。