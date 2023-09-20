蘇丹內戰

CNN調查發現，烏克蘭特種部隊很可能置身幕後，在蘇丹首都喀土木附近，對俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）撐腰的民兵發動一連串無人機打擊和地面作戰行動。而這升高了俄羅斯侵略烏克蘭的影響遠超越前線，已向外蔓延的可能性。

一位烏克蘭軍方消息人士告訴CNN，相關軍事行動是非蘇丹軍方執行的。當他被追問，基輔是否在幕後策畫攻擊時，這位消息人士說，烏克蘭特種部隊很可能要負責。

蘇丹準軍事組織準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）正與蘇軍交戰，以爭奪國家控制權，據信瓦格納提供了協助。而烏克蘭特種部隊在這次行動中，則對「快速支援部隊」發動了一連串攻擊。

雖然CNN無法獨立證實烏克蘭涉及這一連串攻擊，但錄影顯示，其中有烏克蘭式無人機攻擊的特徵。兩架烏克蘭廣泛使用的商用無人機至少參與了8起攻擊，而在無人機控制器上，則可看見烏克蘭文。專家也說，以無人機直接突襲目標的戰術模式，在蘇丹和更廣大的非洲地區極不尋常。

Exclusive: Ukraine’s special services ‘likely’ behind strikes on #Wagner-backed forces in #Sudan, a Ukrainian military source sayshttps://t.co/sygNT12PHr pic.twitter.com/S5pJwrcjTT — Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) September 19, 2023

🚨#BREAKING: #Ukraine’s special services were likely behind strikes on Wagner-backed targets near Sudan’s capital, Ukrainian military source tells CNN. pic.twitter.com/6a4hUyToxg — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 19, 2023

蘇丹內戰

而烏克蘭在蘇丹秘密發動攻擊，凸顯出基輔抗俄戰區的戲劇性及挑釁性擴張。除了烏克蘭無人機深入俄羅斯領土，發動一連串攻擊外，基輔也正聚焦被佔領的東、南部地區，持續進行反攻。

儘管無人機攻擊錄影曝光，但烏克蘭並未正式承擔責任。事實上，從上周四起，部分影片就在社群網上瘋傳，至於地面作戰的錄影先前則未公開。然而，1名蘇丹軍方高層消息人士說，他不知道烏克蘭在當地的軍事行動，也不相信那是真的。此外，有好幾名美國官員似乎不知道相關事件，並對烏克蘭部隊可能在蘇丹發動無人機打擊和地面作戰的消息表示訝異。