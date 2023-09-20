上班請注意！今（20日）7時48分許，國道1號北向39K、林口路段，發生一輛大客車、一輛自小客車追撞佔用外線事故，回堵2公里，請用路人小心駕駛。

上班注意！國1北向27k 「2車追撞」回堵2公里
上班注意！國1南向五股路段3車追撞
上班注意！國1北上三重段「2車追撞」佔內線
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