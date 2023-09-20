上班注意！國1北上林口路段「2車追撞」回堵2公里 08:182023/09/20 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今國道1號北向39K、林口路段，發生一輛大客車、一輛自小客車追撞佔用外線事故。（ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班請注意！今（20日）7時48分許，國道1號北向39K、林口路段，發生一輛大客車、一輛自小客車追撞佔用外線事故，回堵2公里，請用路人小心駕駛。 上班注意！國1北向27k 「2車追撞」回堵2公里 上班注意！國1南向五股路段3車追撞 上班注意！國1北上三重段「2車追撞」佔內線 #回堵 #2公里 #林口 #路段 #上班 也許您會感興趣 推薦閱讀 前往東部用路人注意！中橫、蘇花9月交管路段一次看 12:172023/09/17 生活 國1北上楠梓段「大型鋼捲」掉落 紫爆回堵10公里 08:302023/09/15 社會 南橫公路利稻路段交管至10／8 每日開放5時段通行 16:252023/09/13 生活 影》國1泰山段「火燒車」遊覽車燒到剩骨架 一度回堵7公里 09:172023/09/13 社會 國1中壢段聯結車火燒車 黑煙狂冒回堵6公里 17:492023/09/14 社會 林口長庚啟用5G救護車 提升新生兒、重症童轉送品質及安全 17:142023/09/14 健康 駕駛人注意！4噸重落石掛5米高山壁 途經埔里牛洞路段好驚險 14:222023/09/14 社會 因應中秋連假龐大車潮 蘇花路廊2施工路段不管制 15:092023/09/19 生活 高雄拖板車撞車！數噸重「鋼捲」掉國道塞10公里 民眾趕上班抓狂 10:112023/09/15 社會 日月潭萬人泳渡 順時針環潭單向交管 這段路例外 19:172023/09/18 生活 國1鼎金段驚現「血滴子」鐵片 砸破擋風玻璃 駕駛乘客驚呆了 20:332023/09/17 社會 公務員上班像「行屍走肉」妹子崩潰 網搖頭：過太爽 16:042023/09/14 生活 全國製茶競賽新北囊括冠亞軍 林口茶農駱程遙奪第11金 19:062023/09/17 生活 男國道路段駕車邊看書 警： 若民眾檢舉將開罰 16:442023/09/13 社會 國1南下彰化段「大貨車撞護欄」滿地碎玻璃回堵5K 07:452023/09/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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