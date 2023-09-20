高雄通緝犯謝姓男子不理會警方攔查而逃逸，最後因為不熟悉路況自撞路旁工程護欄而落網。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄55歲謝姓男子於今（20）日凌晨駕駛轎車行經鳥松區正修路與公園路口，他不理會仁武警方攔查直接加速逃逸，甚至在過程中衝撞警車。謝男最後因為不熟悉路況自撞路旁工程護欄而落網。警方調查他身揹毒品等4件通緝犯，警方將他帶回大華派出所偵訊。

仁武警方於今日凌晨2時在鳥松區正修路與公園路口發現一輛黑色自小客車停等紅燈時違規占用機車停等區，警方尾隨行駛至鳳山區濱山街與青年路口示意該車受檢，但這輛車加速逃逸。

警方於後方尾隨，該車於澄清路與文龍東路口因轉彎失控而急停於路旁。警方上前攔查，但謝嫌不願配合，倒車衝撞警車後再度逃逸。

警方考慮民眾安全，在追緝過程中，員警鳴放警報器在後尾隨，謝男後來行經國道一號南下，於鳳山區五甲三路與五甲三路295巷口處自撞路旁工程護欄後停車。員警問謝男為何要逃跑，謝男坦承自己是通緝犯，所以逃逸。車上有一名乘客54歲鄭女，經查沒有前科。

謝姓男子於2023年5至6月分別遭高雄地檢署發布毒品及妨害公務通緝，橋頭地檢署發布詐欺通緝，高雄地院發布毒品通緝。警方訊後將移送謝男至高雄地檢署。

對於謝男不遵守道路交通標誌標線號誌的指示、危險駕駛、不服稽查，警方共計掣單告發3件，最高可處6萬7200元罰鍰。

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