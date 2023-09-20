實在是駕駛不夠，連競爭同業都可以攜手合作。國光客運、統聯客運即日起針對6條國道路線聯合排班，並正式向公路總局提出計劃核備，寫下客運業創舉。

這6條路線包括「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」，平日的周一至周四及周六，以國光客運為主，周五、周日逢假日疏運，採共同營運，避免資源浪費。

統聯坦承，客運業普遍人力不足，以該集團為例，目前還缺2成駕駛、約120人。考量和其他同業同時開班導致載客率不佳，乾脆針對重複性較高的路線聯合排班，評估對民眾影響不大，未來也不排除擴大至其他路線。