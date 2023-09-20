英國政府19日發布《香港問題半年報告》，指中方繼續違反《中英聯合聲明》，中國駐英國使館今對此發布聲明稱，英方妄議中方治港政策，本質上是要為「反中亂港」勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港，呼籲英方尊重中國主權，摒棄殖民心態，停止發表有關報告，並停止以任何藉口插手干預香港事務。

據中國駐英國使館微信公眾號20日消息，使館發言人就英方發表《香港問題半年報告》答記者問時指出，英方報告罔顧事實，顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

聲明指，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。英方反覆拿《中英聯合聲明》說事，妄議中方治港政策，本質上是要為反中亂港勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港。這絕不可能得逞。

聲明稱，事實有力證明，香港國安法以及修改完善後的香港特區選舉制度的實施，有力推動香港實現由亂到治，並進入由治及興新階段。當前，香港法治環境更加優良，社會更加安定團結，香港居民依法享有的權利自由得到更好保障。

聲明強調，香港特區依法打擊涉嫌違反香港國安法人員，合憲合法，順應民意，是維護香港法治的正義之舉，也是捍衛國家主權和安全的必然之舉，無可指摘，不容置喙！我們再次敦促英方尊重香港已回歸中國的現實，尊重中國主權，摒棄殖民心態，停止發表有關報告，停止以任何藉口插手干預香港事務。