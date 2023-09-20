進口蛋的危機愈演愈烈，農業部長陳吉仲向行政院長陳建仁第二次提辭職終於獲准，但被外界認為是替民進黨參選人賴清德民調下滑止血。港媒今(20日)評論分析指出，這次民進黨選擇在22日立法院開議前，就快刀斬亂麻，即時止血的作法和去年縣市長選舉時作法不太一樣，「切割」的作法很顯然就是新潮流作法。

根據《中評社》今報導分析，因為進口蛋事件升級到食安議題，讓陳吉仇恨值拉逐漸拉高到和去年縣市長選舉時，前衛福部長陳時中、新竹市長林智堅差不多，當時蔡英文力挺兩人，林最後雖退選，但對選情已經造成嚴重傷害，且陳仍持續參選台北市長，成為另外一個箭靶。

該篇評論認為，這次民進黨就是避免在開議質詢時，在野黨立委攻防之下，讓進口蛋議題血流成河；另外，現在陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢紛紛請辭，代表進口蛋議題確實造成賴清德支持度嚴重下滑，對選情造成衝擊。從結果來看，賴陣營、新潮流已經出手要挽救賴選情。