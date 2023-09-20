距離2024總統大選時間越來越近，一家網路媒體今（20）日公布「2024總統大選」最新網路民意調查結果，數據顯示民進黨總統參選人賴清德以42.52%持續領先、民眾黨參選人柯文哲以24.23%排第二、國民黨參選人侯友宜則以22.25%排第三、而獨立參選人、鴻海創辦人郭台銘則僅僅只剩6.58%。另「都不支持」占1.25%、「尚未決定」占3.16%。

據《菱傳媒》今（20）日報導，此次總統大選民調時間為本月12日至16日，結果顯示首位公布副手搭檔的郭台銘未得到政治紅利，支持度更是連三個月探底，僅僅只剩6.58%；此外，該報導還提到，民眾黨籍新竹市長高虹安雖然被指控坐名車、住豪宅、男友Jack涉嫌干政等事，但柯文哲民調不降反升，還微幅增加1.10個百分點，而且從年齡層來看，20到29歲增加4.73個百分點，年輕柯粉出現回流趨勢。

另近日前往美國訪問的侯友宜，9月支持度亦有微幅上升，然而與上個月差距不到1個百分點。值得注意的是，侯友宜在20到29歲的年輕女性支持度出現上升，多了2.01個百分點。至於郭台銘從今年7月的9.22％的支持度，先是在8月跌到8.96%，到9月本次民調更是只剩6.58%。

上述民調為《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行，有效樣本為10846份，95%信心水準下抽樣誤差為0.94%以內。該民調抽樣方法為網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，同時以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性，最後參考內政部公布2023年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，並結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，使樣本特徵與母群體結構達到一致。