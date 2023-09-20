搭大眾運輸要不要讓座是網路常討論的話題，一名女網友昨晚搭捷運，坐在博愛座旁邊的普通座位，沒想到隔壁乘客竟大聲說「現在年輕人都不讓位，台灣已經沒救了！」讓她怒火中燒，對方下車健步如飛，原PO反嗆「怎麼不是你主動讓座？」

一名女網友昨天在《Dcard》發文表示，搭捷運坐在博愛座旁邊的普通座位，沒想到隔壁乘客竟大聲說「現在年輕人都不讓位，台灣已經沒救了！」擺明是要講給她聽。

原PO認為不是每個人搭車都想要坐，「為何要擅自揣測他人想法，還自以為有同理心」，她見對方下捷運健步如飛，質疑「怎麼不是你主動讓座？」

許多網友都支持原PO，「大家都付一樣的票錢，一般情況下憑什麼我要讓座」、「上一整天課快過勞死，心情躁到不行也需要讓位嗎？每次搭公車不讓位好像做了什麼傷天害理的事」、「建議乾脆弄個老年人專用車廂好了」。

有網友遇過類似狀況，「之前搭火車有個老人還大聲嚷嚷『年輕人都不要坐，站著就好』，結果跟本沒人理他。」也有人直言從不坐博愛座，「因為紛爭太多，但坐到普通座位會看情況讓座。」