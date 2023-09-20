市場普遍預期聯準會將在周三宣布維持利率不變。該美國央行還將發布包括點陣圖（dot plot）在內的最新《經濟預測摘要》（Summary of Economic Projections ），應能讓人一窺聯邦公開市場委員會（FOMC）對利率、通膨和經濟增長的預測軌跡。

周二收盤，道瓊指數跌106.57點或0.31%，報34,517.73點。標普500指數跌9.58點或0.22%，報4,443.95點。那斯達克指數跌32.05點或0.23%，報13,678.19點。費城半導體指數跌33.45點或0.96%，報3,459.02點。

美國10年期指標公債殖利率升至4.365%，略低於8月22日創下的近16年高點4.366%。對利率更敏感的2年期債息升高3個基點，報5.094 %。

標普500指數11大類股跌多漲少，能源股跌0.83%，非必需消費品類股跌0.65%，表現最差。醫療保健股（漲0.10%）和通訊服務類股（漲0.01%）是唯二收紅的板塊。

主要科技股漲跌互見，蘋果漲0.62%，微軟跌0.12%，亞馬遜跌1.68%，Alphabet跌0.12%，特斯拉漲0.46%，Meta漲0.83%，輝達跌1.01%，英特爾大跌4.34%。

台股ADR全跌，台積電跌0.74%，聯電跌1.52%，日月光跌.39%，中華電信跌0.30%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌2.02%。

根據芝商所FedWatch工具，金融市場認為聯準會周三維持利率不變幾乎已成定局，機率高達99%，而在11月的下次會議仍然按兵不動的可能性升至70.9%。

不過，汽油價格上漲帶動加拿大通膨急升，以及美國新屋開工數下跌力道超出預期，給市場增添了不確定性。

美國交易所成交量總計為9.6億股，過去20日平量為105億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.67：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.47：1。

標普500指數有7檔成分股創下52周新高、9檔創新低。那斯達克指數有33檔創下52周新高、257檔創新低。