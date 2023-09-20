61歲的馬來西亞華裔女星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》一舉奪下奧斯卡影后殊榮，她日前低調訪台，在馬來西亞實業家友人的陪同下，赴花蓮拜會慈濟證嚴法師，並聆聽證嚴法師給予的教導，希望下次再有多一點時間多看台灣的風景。

本籍馬來西亞的「功夫女王」楊紫瓊，年初憑《媽的多重宇宙》成為首位獲奧斯卡影后殊榮的亞裔女星，得獎後曾展開亞洲之旅，帶著小金人光榮返鄉馬來西亞，以及開啟了她的電影事業起點的香港，與一群巨星老友聚會慶祝，不過當時無暇順道訪台。

據《大愛電視》報導，10日楊紫瓊悄悄訪台來見證嚴法師，以一身素淨白衣褲，紮個單邊麻花辮現身，並在馬來西亞實業家陳志遠的陪同下，與證嚴法師會面。楊紫瓊與證嚴法師以時隔5年再會，證嚴法師也肯定楊紫瓊的表現，「你的表現影響觀眾，是很好的，所以這也是很好的教育。」證嚴法師力薦花蓮景色，楊紫瓊則表示希望下次有多一點時間，在此停留久一點。

楊紫瓊悄悄訪台來見證嚴法師。(影片來源/大愛新聞)

其實去年11月，楊紫瓊曾祕密造訪位於陽明山的姜太公道場點七星燈，許願能在奧斯卡有所斬獲，後來也真的如願勇奪奧斯卡影后，令外界猜測可能會回來還願，不過據《鏡週刊》報導，道場工作人員表示楊紫瓊此行並無安排，因此沒有出現在道場。