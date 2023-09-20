金管會表示，近來不肖人員藉由各式金融詐騙手法，使民眾誤入詐騙陷阱，對此已設置金融防詐騙宣導專區，提供常見金融詐騙案例、如何防範及處理等資訊，並持續更新相關資訊，讓民眾可取得金融防詐騙相關訊息，提升民眾識別金融詐騙的能力。

金管會同時再次提醒民眾，投資應透過合法金融機構，金管會網站可查詢合法金融機構名單、聯絡電話及其網址，請民眾勿輕易相信來歷不明的社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊。

其次，金融機構不會發送簡訊，請客戶點選簡訊上的連結並輸入帳號、密碼、簡訊認證碼等資訊，請民眾除了在往來金融機構官網、網銀或行動銀行APP外，切勿在其他網站輸入上述機敏資訊。

銀行局副局長童振彰表示，已要求銀行發送簡訊時，盡量不要提供連結，若要提供則僅能連結至官網，不能直接導入網銀交易頁面。對於媒體反應仍有數家銀行會發送導向交易頁面連結的簡訊或電子郵件，童振彰對此表示，將再找銀行開會督導修正。

此外，洗錢防制法修正案已於6月14日公布，若無正當理由收集他人銀行帳戶，或將自身或他人銀行帳戶交付、提供給他人使用，均可能遭警察機關裁處告誡或涉及刑事相關責任。提醒民眾要妥善保管自身存摺、印鑑及密碼等，不要隨意交付他人使用，以確保自身權益。