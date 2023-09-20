英國前首相邱吉爾（左）。（中時資料照）

進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲昨（19）日在臉書發文宣布請辭，引發外界熱議，許多人也在該則貼文留言替他打氣，其中，民進黨立委鍾佳濱的留言提到了英國前首相邱吉爾（Winston Churchill），並稱「風範將常在人心」。該則留言引發了網友怒火，他們直呼，「噁心」、「拿陳吉仲跟邱吉爾比？被英國人知道可能會被吐口水」。

陳吉仲昨發文表示決定請辭，並向總統蔡英文、歷任閣揆致謝。他強調，面對國內雞蛋供應不足時，專案進口雞蛋是一個最佳的作法，因就算直接調降雞蛋關稅，讓業者自己進口，也解決不了黑市價格猖獗的問題，且業者進口後，若再用高於市價販售，最後對消費者和蛋農的傷害只會更深。因此，專案進口雞蛋是對消費者和農民權衡之下最好的作法。他並表示一生懸命皆為農業，不論歷經多少抹黑，總還是會再見到陽光。

鍾佳濱留言。（圖 / 擷取自陳吉仲臉書）

陳吉仲辭職文立即獲支持者與綠營人士許多留言送暖，其中民進黨立委鍾佳濱留言稱，邱吉爾成功領導對抗法西斯的侵略，二戰後英國仍屹立不搖，但他卻在戰後的大選黯然交出政權，事實證明，邱吉爾是英國20世紀最偉大的政治家，甚至成為諾貝爾文學獎得主，「我們只是職務的過客、成就的被超越者，但是留下的風範將常在人心」。

鍾佳濱的留言卻惹毛了許多網友，他們回覆，「笑死，還在扯東扯西」、「邱吉爾真可憐，還被拿來消費」、「拿陳吉仲跟邱吉爾比？被英國人知道你可能會被吐口水」、「邱吉爾應該不會唬爛吧」、「好噁心，你不會邊寫邊吐吧」、「笑死人，陳吉仲不是被選票下台，是自己搞蛋搞到滾蛋」。