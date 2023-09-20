●切片檢查發現肝臟長「大顆泡泡」 他借酒澆愁險因「肝臟衰竭」喪命

眾所周知，不理性的飲酒行為會導致「脂肪肝」風險增加；若患病後不加以控制飲酒量，更會引起「肝臟衰竭」，嚴重者甚至將危及性命！澄清醫院胃腸肝膽科吳明駿醫師表示，近期收治一名37歲肥胖男性，原本就有脂肪肝病史，最近更是因失業在家，整日借酒澆愁。

某日該患者腹部出現明顯悶脹、不適，且皮膚有越來越黃的跡象。經肝臟切片檢查後，發現多個大顆泡泡狀結構，肝臟被大量脂肪細胞浸潤，有肝臟衰竭的情形。吳明駿醫師表示，有脂肪肝病史者若在短時間內大量喝酒，容易使肝細胞受到嚴重傷害。

●應酬喝酒、工作壓力大最危險！醫勸：「4大傷肝行為」要避免

這位患者經檢查發現肝指數過高，診斷為「酒精性肝炎」，隨後住院接受治療。吳明駿醫師表示，入院後患者接受營養與白蛋白補充，但黃疸指數仍持續攀升、採取追蹤性超音波更發現大量腹水，引流腹水效果不好；隨後接受血中病毒及自體免疫檢查，報告皆呈現陰性，在住院2週不見好轉的狀況下，醫師隨即幫患者進行肝臟切片檢查。

病理結果排除感染或自體因素，在顯微鏡底下可見多個大顆泡泡狀結構，肝臟被「大量脂肪細胞」浸潤，符合脂肪肝的診斷；經治療後病人的精神食慾漸漸恢復，肝指數也逐步下降，最終於1個月後順利出院。吳明駿醫師強調，脂肪肝不但可以引發肝指數上升，在感染、壓力、酗酒、或藥物中毒等狀況下，甚至可以造成肝衰竭、危及患者性命。

除了肥胖與代謝症候群，飲酒更是導致脂肪肝的重要因素，尤其是短時間內大量喝酒，容易使肝細胞受到嚴重損傷、延長肝臟復原的時間。一般來說，脂肪肝並不需要用病理切片診斷，但對於持續且嚴重的肝炎患者，肝臟切片檢查可以確定病因。

●台灣人是地表最不適合飲酒族群？黃湯下肚至少喝出「7種癌症」

提及酒精對身體的危害，事實上世衛組織（WHO）早在2007年就已將「酒類飲料」及酒精所產生的「乙醛」，認定為一級致癌物，乙醛的暴露及累積在體內會大幅提升罹癌風險。而根據2023年WHO的統計顯示，飲酒會導致至少7種類型的癌症，分別是口腔癌、咽癌、喉癌、食道癌、肝癌、大腸直腸癌與女性乳癌。

其中酒精影響女性最為顯著的是乳癌，而在台灣男性中則為口腔、咽喉及食道癌。據報導，高達一半以上一般民眾不知道飲酒會導致癌症，因此台灣酒精不耐症衛教協會表示，民眾應重視「酒精不耐症」及「飲酒提高罹癌風險」的觀念，切勿認為飲酒無傷大雅，酗酒者更該主動戒酒、以免後患無窮。

最後，吳明駿醫師提醒民眾，遇到困難與瓶頸時，沉溺於酒精或藥物並無法解決問題；反而應該主動尋求適合自己的社會資源協助，如尋求心理治療師或配合公共衛生單位的心理治療。唯有保持心理與生理上的健康，才能真正杜絕脂肪肝與酗酒行為，迎向美好人生。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

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