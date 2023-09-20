華為日前推出Mate 60旗艦系列引發市場搶購潮，根據陸媒報導，華為最快可能在10月推出新一代Nova中階系列5G手機，這是華為克服美國制裁的另一項里程碑。

美國從2019年開始，限制華為使用生產最先進手機型號所必需的晶片製造工具，其只能使用庫存晶片推出有限批次的5G型號。《IT時報》引述產業供應鏈消息人士說法指出，華為可能在10月或11月左右推出中階Nova的5G版本手機。

華為最後一款Nova是4G機型，在大陸零售價約2400元人民幣（約台幣1萬6千元）。

華為今年8月無預警推出Mate 60 Pro智慧型手機，零售價6999元人民幣（約台幣3.1萬）。研究公司稱，該款手機晶片採用國產7奈米處理器，而且支援5G，代表大陸打造國內晶片生態系統已取得突破。

華為突破美國封鎖，推出Mate 60系列搭載中芯7奈米晶片引發關注，華為輪值董事長徐直軍日前指出，只有堅持使用國產晶片，才能讓技術慢慢進步，他也坦言目前國產晶片與國外相比確實有差距，就如同「小學生面對博士生。」