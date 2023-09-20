美國不到兩週後可能面臨聯邦政府停擺，由於國會難以就短期開支法案達成共識，政府關門風險升高。

法新社報導，華府目前有多個預算法案在討論中，但沒有一個法案取得足夠支持，得以在民主黨占多數的聯邦參議院和共和黨掌控的聯邦眾議院表決過關。

國會議員必須在本月30日午夜之前達成協議，否則政府機關資金將告罄。

政府停擺會使數十萬名僱員財務狀況面臨風險，隨著公園和博物館等聯邦財產停止運作，他們可能會領不到薪水。

儘管決策層普遍希望避免這種情況，一些前總統川普的盟友到目前為止反對所有提交審議的法案。

白宮在今天的聲明中表示：「距離本財年結束只剩不到兩週，極端共和黨籍眾議員還在拿人民的生活玩黨派遊戲。」

這場僵局可能會對俄烏戰爭產生影響，白宮希望國會通過的預算法案包含向烏克蘭提供240億美元軍事和人道主義援助。雖然這類計畫獲得民主黨籍和共和黨籍參議員支持，但遭遇一些眾議員強烈反對。

這是近幾個月來全球最大經濟體美國第2度面臨財政僵局。今年6月，聯邦參議院表決通過一項讓國家得以暫停聯邦債務上限的法案，為長達數週的緊張談判劃下句點，避免了災難性債務違約的危機。