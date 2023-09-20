歌壇天后李玟7月驟逝，享年48歲，當時傳出老公Bruce疑似外遇，就是壓垮她的最後一根稻草，如今機密婚內協議內容曝光，指出Bruce若持續出軌，必須把價值新台幣6億的豪宅給予李玟，不過事後他卻不認帳，始終否認出軌一事，似乎是不想將豪宅賠給李玟。

根據《鏡週刊》報導，李玟就醫診斷出乳癌後，Bruce仍在西班牙的極樂之島「伊比薩島」玩樂，讓她對於這段婚姻徹底心死，於今年1月申請離婚，原本預計於7月辦離婚手續，不過因為李玟因為病情反覆發作，加上愛到無法自拔，而且要求完美的她，仍無法接受離婚一事，才會直到她逝世後，依舊沒有完成程序。

Bruce與李玟的機密婚內協議曝光，他於2017年就與李玟直接攤牌，坦承在婚內不斷偷吃，沒想到直到2019年，Bruce還是與小三藕斷絲連，而協議內容指出，如果Bruce再犯導致婚姻破碎，李玟將可得到位於香港太平山頂價約新台幣6億的豪宅，不過Bruce這段時間就改口否認出軌一事，加上李玟已經逝世，此事就此沒有下文。

李玟傳出生前將價值約1.5億港幣的房產以「長命契」方式與母親、姊姊綁定，因此Bruce及兩名繼女恐分不到半毛錢，不過卻傳出Bruce找律師密謀奪產，對此，他發聲明澄清，指出有人捏造假訊息，侵害自己和家人的隱私和名譽權，並強調現在和未來都不會參與財產分配。