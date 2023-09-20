美股收黑，AI族群遇逆風，台股今（20日）以16626.61點開出，下跌近20點，權值股台積電下跌2元，觸及536元，廣達跌逾1%，緯創平盤震盪。

台股下跌61.92點，收在16636.32點，成交值為2783.91億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超155.19億。自營商賣超65.42億，投信買超37.41億，外資及陸資賣超127.18億。

美股四大指數皆墨，道瓊下跌106.57點（或0.31%）至34517.73點，那斯達克指數挫低32.05點（或0.23%）至13678.19點，標普500指數跌9.58點（或0.22%）至4443.95點，費城半導體跌33.45點（或0.96%）至3459.02點。

市場傳出微軟下修輝達H100晶片訂單，引發概念股出現震盪，19日廣達、緯穎、緯創等個股臉綠，周二美股輝達下跌4.46美元（或1.01%）至435.20美元，盤中跌幅一度超過2%。