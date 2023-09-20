暗批陳吉仲荒誕 饒慶鈴：怎麼可以說走就走 09:052023/09/20 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 進口雞蛋爭議未平息，農業部長陳吉仲昨天晚間在個人臉書宣布辭職。台東縣長饒慶鈴今天一早在臉書發文。（摘自饒慶鈴臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 進口雞蛋爭議未平，農業部長陳吉仲昨天晚間在個人臉書宣布辭職。台東縣長饒慶鈴今天一早在臉書發文「怎麼可以說走就走，誰來把事情說清楚，荒誕至極」，外界認為是暗諷陳吉仲辭職一事，貼文一出也引發不少網友支持「謝謝縣長為我們站在前頭」。 陳吉仲二度請辭才准 侯辦轟：不認錯只為救選情 痛批陳吉仲罔顧國民健康 她轟：我寫下你日日的醜陋與無能 陳吉仲請辭「先留後准」宮鬥內幕曝 郭正亮爆小英身邊有1種人 #饒慶鈴 #農業部 #陳吉仲 #台東 #進口雞蛋 也許您會感興趣 推薦閱讀 進口蛋爭議延燒 陳吉仲現身：最辛苦的就是這2單位 10:462023/09/19 生活 陳吉仲、林聰賢雙請辭 在野批甩鍋：模糊食安焦點 22:482023/09/19 政治 稱農業部可以什麼都不做 陳吉仲：專案進口是最佳政策 17:192023/09/19 生活 陳吉仲請辭鬧了2天 吳子嘉爆：蔡英文被「這群人」逼宮 07:512023/09/20 政治 全國豬協改選變天 新任理事長：不會都聽農業部 11:572023/09/19 生活 進口蛋爭議未解陳吉仲就請辭 國民黨：「溜之大吉」不負責任 22:212023/09/19 政治 知道去哪堵人了！陳吉仲明天確定出席「這活動」 21:452023/09/19 政治 老柯急了！郭正亮預告雞蛋爭議將「萬箭齊發」：先射這人 00:012023/09/20 政治 陳吉仲列20個QA說明進口蛋 綠營黨團盼針對標示不實採緊急措施 12:392023/09/19 政治 陳吉仲案就如林智堅 港媒揭民進黨切割關鍵 08:552023/09/20 政治 再拋震撼彈！陳吉仲突喊「感謝7年的日子」：我決定請辭 20:132023/09/19 政治 陳吉仲獲行政院「勉予准辭」 他怒揪1重點網友全暴動 07:542023/09/20 政治 陳建仁准了！陳吉仲、林聰賢請辭本周四生效 部長由「他」暫代 20:592023/09/19 政治 藍議員親送「蛋怨人長久」牌匾 農業部前竟擺出這陣仗 19:252023/09/19 政治 「進口蛋絕對正確！」5千萬顆放到過期 陳吉仲揭原因 18:452023/09/19 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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