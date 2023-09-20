進口雞蛋爭議未平，農業部長陳吉仲昨天晚間在個人臉書宣布辭職。台東縣長饒慶鈴今天一早在臉書發文「怎麼可以說走就走，誰來把事情說清楚，荒誕至極」，外界認為是暗諷陳吉仲辭職一事，貼文一出也引發不少網友支持「謝謝縣長為我們站在前頭」。

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