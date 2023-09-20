林俊傑曬出和iPhone15 Pro max合照。（圖／中時資料照片）

蘋果近日推出新機iPhone15及15 Pro系列，日前開放預購第一時間就導致官網差點當機，過去「小旋風」林志穎被封為是「果迷先知」，總在發表會前拿到最新機，而今年的「最速男」換人當，另一位天王林俊傑稍早曬出拿到iPhone15 Pro max的開箱爽照，且他拿到的顏色還是最新款原鈦色，引來網友留言要跟偶像選同色。

稍早，林俊傑分享和iPhone15 Pro max合照，並用英文寫下3字，「Lighter~ sleeker~ faster~」，意指更輕、更滑順、更快，讓不少網友相當羨慕，紛紛留言說：：「識15（時務）者為俊傑」、「你不是等美團送貨嗎 ？怎麼回事」、「這麼快！能不能藉我用來搶演唱會門票試試是不是特別fast」、「跟我要買的顏色一樣」。

林俊傑近期在各地開演唱會，上月他在上海開唱，卻傳出有歌迷竟用雷射筆在台下照射他，影片曝光後，不少網友發現林俊傑疑似右眼被射傷，還有疑似「兇手」的對話截圖瘋傳，可見疑似肇事者放話：「希望能把林俊傑的眼睛照瞎。」而該人的朋友則勸他小心，然後對話未受到證實，不知真偽。

42歲林俊傑一直是演藝圈的黃金單身漢，本月初他突然曬出和嬰兒的合影，還讓人一度以為他跟胡歌一樣要閃電宣布結婚當爸，但孩子其實是林俊傑哥哥林俊峯的孩子，林俊傑開心表示：「我正式當叔叔了！林家新成員，小公主Charlotte！恭喜哥哥與大嫂，還為我們準備大餐，有家的味道！」而此話一出也吸引不少熱心粉絲留言，期待看林俊傑早日成家享受當爸的幸福。