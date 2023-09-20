45歲女星梁靜茹近期在大陸進行巡迴演唱會，日前有網友在網上曬出梁靜茹在哈爾濱演唱經典歌曲《燕尾蝶》的影片，但當中卻發現梁靜茹疑似破音，且高音有些上不去。

一名網友18日上傳梁靜茹演唱會片段，片中梁靜茹穿著淺色禮服在台上唱著歌曲《燕尾蝶》，但唱到副歌時似乎高音唱不上去、轉音頻破音，甚至被指聽起來有些喘，引起部分網友批評「燕尾蝶太慘了，好像馬上要不行了」、「唱成這樣，她確實很有勇氣！」、「她的歌音調都很低，唱法很傷嗓子」、「感覺快把自己唱斷氣了」。

不過，也有不少人出面緩頰「至少說明是真唱」、「她本來不是科班的，唱法就傷嗓子」，而許多粉絲見狀到梁靜茹IG留言給予鼓勵：「別人怎麼說，我都不介意，你在我心裡是最完美的」、「關於《燕尾蝶》，別人說的都不算，很喜歡這次現場的演繹」、「這一次，換我們分給妳勇氣！」。

事實上，結束哈爾濱演唱會的隔天，正好是梁靜茹出道滿24年的日子，她當天也感性發文寫下：「24週年，一路前進，繼續前進，謝謝一路走來一直陪伴在身邊的歌迷朋友，一切盡在不言中」。

梁靜茹出道24週年。（圖／擷取自IG）