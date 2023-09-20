●U.S. Bank Wealth Management資深投資總監Bill Northey表示，這是明天的大事，市場顯然聚焦於聯準會是否傳達任何變化。在會後的記者會上，聯準會對於通膨的看法將備受關注。過去這一年來，通膨數據呈現顯著進展，但通膨率回到聯準會2%目標的最後一哩路可能更具挑戰。

●Simplify Asset Management首席策略師Michael Green表示，現在市場上的押注是聯準會暫停升息，但「較高利率維持更長時間」的風險增加。如果聯準會的點陣圖顯示他們在2024年不會降息，一般來說，這將被視為是非常鷹派的暫停。

●GW&K Investment Management LLC全球策略師Bill Sterling表示，我認為聯準會主席鮑爾將重提在傑克森霍爾央行年會上的發言，即央行決策官員對於通膨率回落到2%目標仍然非常嚴肅以待，並已準備好在必要時進一步升息，同時承認美國經濟存在雙面風險，即經濟增長強勁但收入下滑。

●SMBC Nikko Securities America Inc首席美國經濟學家Joe LaVorgna表示，由於兩個因素，市場已經調整了預測，不再認為聯準會明年將大幅降息。其一是擔心通膨可能一直居高不下，尤其在油價走高的情況下。現在還有另一個擔憂，與汽車產業的薪資談判可能引發通膨。但職缺正在急劇減少，這是聘雇成本下滑的好跡象。