美國總統拜登今天會見中亞地區領袖後，強調這塊地區的「領土完整性」，還說他可能很快將訪問其中一個被俄羅斯視為後院的中亞國家。

法新社報導，拜登在紐約聯合國大會場邊首度與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克領袖舉行會談後，對這中亞5國的領袖表示：「這是歷史性時刻。我期待很快能見到各位，可能是在您們其中一個國家。」

拜登表示，這幾個前蘇聯加盟共和國與美國對於「主權、獨立和領土完整性都有著共同的承諾」，明顯是在抨擊俄羅斯入侵烏克蘭。

「在我看來，這些原則的重要性更甚以往。我真的認為當我們團結一心時，世界會更加安全。」

拜登稍早在聯合國大會上發表演說，期間警告說俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，可能會破壞這個全球性組織的國家主權原則，並助長進一步的土地掠奪。

蒲亭並未前往紐約出席這場年度峰會。

中亞許多國家正在質疑他們與俄羅斯存在已久的關係，俄烏戰爭已促使美國等全球強權尋求在中亞地區扮演更重要的角色。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymr Zelenskyy）稍早在聯合國大會發表演說時曾指控俄羅斯「明顯在威脅哈薩克」，呼籲世界堅定對抗俄羅斯。