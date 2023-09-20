【LIVE直播】陳吉仲國會報告前請辭落跑 鄭文燦最新回應

進口蛋爭議爆不停，農業部長陳吉仲昨(19)日晚間請辭獲准。但由於時間點是在立法院專案報告前2天請辭，引發外界爭論。對此，行政院副院長鄭文燦今(20日)回應，其他政治解讀跟扭曲都不必要。

媒體詢問「請問怎麼看陳吉仲請辭是在挽救民進黨總統參選人賴清德的選情?」「請辭時間點合適嗎?」「副院長昨天上午稱政務官應該負政治責任，是否上午就決定陳吉仲下台?」「開議前下台藐視國會?」等問題，鄭文燦今接受媒體聯訪時指出，如果看完陳吉仲部長的臉書聲明，可以知道他的心情，在他任內交出許多好成績而得到農漁民非長高的信賴。

鄭文燦說，昨天跟他同一場會議，他非常勇於負責，進口雞蛋能讓國人買到平價雞蛋是重要目標，也要考慮到雞農權益，陳吉仲做很多費心安排，執行有不夠周全的地方也表達歉意，我們對外說法一樣，他過去非常用心在台灣農業轉型，他打下基礎會得到肯定，包括口蹄疫拔針、守住非洲豬瘟等等。但他也說，「其他政治解讀跟扭曲我覺得都是不必要」。