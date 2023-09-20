許維恩、王家梁6月喜迎女兒「忒忒」出生，正式組成一家三口，升格當新手媽媽的許維恩不吝嗇分享育兒日常，她今（20日）凌晨就曬出哺乳照，她和女兒都躺在床上，忒忒專心吸吮，許維恩噴母愛說：「每個夜晚最美好的時刻～就是和忒忒的相處時光～」，畫面溫馨，有網友把焦點放在忒忒的髮量，直呼：「髮量好多喔」。

許維恩今凌晨曬出哺乳照，她躺在床上把寶寶放在胸前，雙眼凝視著女兒，畫面溫馨有愛，許維恩噴母愛說：「每個夜晚最美好的時刻～就是和忒忒的相處時光～喜歡這樣的感覺～晚安」，網友紛紛留言：「好美的畫面 溫馨」、「偉大的媽媽」、「最美的畫面」、「餵母奶也可以這麼美」，還有網友把焦點放在忒忒的髮量，直呼：「髮量好多喔，可愛的寶貝」。

許維恩IG全文。（圖／許維恩Instagram）

41歲女星許維恩和王家梁結婚2年，歷經求子艱辛，終於在今年6月喜迎女兒「忒忒」出生，寶寶長相神複製爸爸，而王家梁日前過36歲生日時，有女萬事足的他感性說：「今年生日大概是最簡單樸實的一次，我們一家三口在家一起工作，然後度過911這個日子。簡單之中卻很有意義，在36歲有了忒忒這個幸福的禮物，我很滿足。」

王家梁表示，他從小就嚮往家庭，「學著做好老公，學著做一位好爸爸，嚮往的生活也漸漸從腦海中的藍圖實現了。生日快樂」，字裡行間滿是為人父的喜悅。