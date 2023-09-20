●英國IC設計大廠安謀（Arm Holdings）周二下跌4.9%，收在55.17美元，上市4天以來，蜜月行情只維持了1天，逾今已連跌3天，且每天都下跌逾4%，顯示空方氣焰高漲。如果這樣的低迷走勢不變，安謀恐有「破發」之虞，即跌破每股51美元的發行價。

●低迷許久的IPO市場持續出現復甦跡象，繼安謀上周風光上市後，雜貨配送平台Instacart母公司Maplebear Inc周二在那斯達克首日掛牌，終場大漲12.33%，收在33.70美元，市值為112億美元。該公司公布IPO定價為每股30美元，周二以飆漲40%開盤，盤中最高站上42.95美元。分析師表示，該公司之後的股價表現取決於投資人對零工經濟前景和公司獲利能力的信心。接下來，行銷軟體公司Klaviyo排定於周三掛牌交易。

●迪士尼（Walt Disney）跌3.62%，該公司宣布未來10年其主題樂園業務的資本支出將擴大近一倍。

●星巴克跌1.52%，因TD Cowen將該咖啡連鎖店的股票評級調降為「不如大盤」。此外，星巴克將在美國面臨集體訴訟，消費者指控其數款水果飲品中不含水果。

●通用汽車和福特汽車周二分別上漲1.86%和1.78%，儘管全美汽車工人聯合會（UAW）表示，如果與「底特律三雄」福特、通用和克萊斯勒母公司Stellantis的談判沒有取得實質進展，該工會團體將在周五宣布對更多工廠發動罷工。