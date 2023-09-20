運動可以降血壓，但應該做哪些運動呢？根據最新研究，靠牆深蹲居然是降血壓的最佳運動之一。醫師表示，平時在家靠牆深蹲2分鐘、休息2分鐘，重複個3至4次，維持一周3天，可增加血管彈性，降低心臟病與中風的風險。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜在其臉書表示，《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）今年7月發布的一篇統合分析研究，該篇研究共分析了270個研究，包含1萬5287位受試者，這些研究檢視了運動與血壓間的關係。不出意料地，跑步、步行、騎自行車、力量訓練和高強度間歇訓練等運動都有助於降低血壓；混合有氧運動和力量訓練似乎也有幫助。

安欣瑜表示，值得注意的是，對於降血壓最有效的運動，是靠牆深蹲這種「等長運動」。所謂等長運動是指在不移動的情況下收縮一組肌肉。研究人員尚不完全確定為什麼等長運動對抗高血壓如此有效。

研究人員推論，當不移動的情況下收縮肌肉時，周圍的血管會壓縮，放鬆時血液會回流，使血管擴張或擴大。若經常這樣做，可能比像跑步這樣的動態運動更有效。而高血壓會使動脈變硬，阻止血管正確地擴張，增加了心臟病或中風的風險。

但安欣瑜也提醒，靠牆深蹲無法取代跑步和騎自行車等有氧運動，因此高血壓患者除了靠牆深蹲，別忘了維持有氧運動。