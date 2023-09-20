國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤一早爆料，農業部前晚公開畜產會7縣市冷鏈倉儲地，但昨天未派員會同桃園聯合稽查，反倒「偷偷摸摸」到未公開、且自稱使用非巴西進口蛋的下游廠商「立群蛋品」，他質疑其他國家也出現問題？為何不敢通知桃市府？難道怕再被市長張善政揪出不可告人資訊？要求農業部、食藥署「踹共」。

凌濤說，他剛剛接到消息，農業部、食藥署昨天偷偷摸摸跑到龍潭一家蛋品廠，「在幹嘛？在遮掩什麼？」

凌濤說，農業部前晚好不容易自己公開畜產會7縣市冷鏈倉儲地，桃園有八德、觀音、蘆竹，但昨天不僅不派員參與桃園對3地的聯合稽查，卻偷偷摸摸跑去龍潭？公開資料蛋品冷鏈也並無公告下游廠商龍潭「立群蛋品」？

「為何稽查要躲躲藏藏？」凌濤說，該家廠商「立群農產」具聲明書表示，由台農發公司共取得從美國、泰國、澳洲、菲律賓、土耳其的273萬顆進口雞蛋，未使用過巴西進口蛋。難道其他國家進口蛋也出現問題？

凌濤說，農業部昨天到高雄市、屏東縣就通知地方政府聯合稽查，桃園怎麼就不敢通知市府？怕被發現什麼不可告人的資訊？還要我們農業局、衛生局緊急追查？要求農業部、食藥署出來講清楚！