32歲台俄混血美女DJ「若熙娘娘」擁有精緻五官與168公分的高挑身材，個性直率敢言、敢秀，獲得大批觀眾喜愛，日前她上節目時聊到性事話題，自爆性需求大，一天必須要2、3次，一次3分鐘也可以，把男友嚇到想跑，還大罵是不是把他當種馬。

若熙娘娘日前在綜藝節目《11點熱吵店》分享房事話題，直言自己性慾強，「一天來個2、3次都非常OK」，但她也透露因為性慾太強，把男友嚇到想逃，更大罵她是不是把自己當種馬，讓她有點受傷。

若熙娘娘說，她之後也有做退讓，與男友從一天3次變一天1次，到後面甚至剩一個禮拜1次、一個月1次。而其他來賓好奇次數多品質好嗎？若熙娘娘表示，「包括前戲可能3分鐘、5分鐘都可以。」

若熙娘娘說，因為性需求的關係影響兩人感情，有天她偷看男友手機，發現男友手機桌面不是她，是名很胖的女生，再打開LINE發現男友在網戀，男友才向她攤牌「他跟我說他覺得已經變成性冷感，不太想跟我做，結果他跑去約不認識的人。」