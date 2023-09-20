2024總統參選人、鴻海創辦人郭台銘的民調每況愈下，近日更有消息傳出，泛藍陣營的地方派系3大咖雲林前縣長張榮味、彰化縣議長謝典林與屏東縣議長周典論將在郭連署後集體跳船，對此，謝典林親姊、國民黨立委兼彰化縣黨部主委謝衣鳳直言，地方派系現階段會幫忙郭，純粹是為了「人情」。

謝衣鳳昨（19）日指出，其實地方重要人士都不樂見郭台銘獨立參選，認為這將不利於許多民眾對於「政黨輪替」的期待。

另外，謝衣鳳還透露，郭台銘與地方人士合作的過程並不順暢、共識也不同，所以大家開始變得不太積極，目前還會幫忙只是因為「人情」的關係，因為過往曾有交集互動，「但是對於未來郭董的獨立參選，的確都是大家不樂見。」

而根據《菱傳媒》20日公布的2024總統大選最新民調顯示，郭台銘上周公布副手為資深藝人賴佩霞後並未獲得政治紅利，支持度只剩6.58%，已更連續3個月探底。