農業部長陳吉仲陷入進口蛋風暴，昨（19）日請辭獲准。民進黨立委林靜儀則認為，農業部這陣子屢透過圖卡、記者會說明，質疑民眾是因事不關己還是覺得幫忙澄清說明會被罵而選擇沉默。對此，資深媒體人謝寒冰痛斥「永遠不檢討自己是怎樣的爛貨」。

林靜儀昨在臉書提到，陳吉仲被人格抹殺到辭去職務，大家沮喪之餘開始指責執政黨和農業部澄清得不夠，讓她不禁苦笑。林靜儀進一步說明，這段時間以來，農業部一張張圖卡、一次次記者會說明，「請問大家是覺得事不關己，還是覺得幫忙澄清說明會被親朋好友罵1450不如少一事，反正蛋買得到，要鬧就讓他們鬧？」林靜儀直言，若沈默的結果是讓大聲的人決定國家方向，那每次的決定後果就是大家承擔。

這番話引發議論，謝寒冰在臉書質疑，民眾被逼吃臭蛋還要幫忙講話，林靜儀是土匪養大的嗎？謝寒冰更痛斥民進黨永遠的招就是情勒情勒再情勒，永遠不檢討自己是怎樣的爛貨。

網友也紛紛回文狠批「民意代表不替人民健康把關，竟然還不知羞恥的指責人民不幫民進黨說話？」、「民進黨老打這招悲情牌屢試不爽」、「不監督政府反而幫政府背書，這是哪門子的立委？」、「不為民做事的民代一律給他們下台」、「這個黨已經不知羞恥為何物」、「執政無能怪百姓」。