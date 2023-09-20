進口蛋專案延燒，農業部長陳吉仲昨（19）日晚間在臉書發布請辭，總統府發言人林聿禪隨後表示，尊重行政院長陳建仁及陳吉仲的決定。對此，民進黨中二選區立委林靜儀卻表示，「大家是覺得事不關己，還是覺得幫忙澄清說明會被親朋好友罵1450不如少一事」。PTT鄉民看完怒轟，「奇文共賞」、「你我都推了一把 」。

林靜儀昨晚在臉書發文指出，針對陳吉仲下台一事，政黨和農業部澄清得不夠，自己也只能苦笑。林還指出，快速進口蛋的真正效應是停止了蛋價被炒作飆漲而幫民眾省掉近60億可能因為漲價而增加的支出，「其實這裡面還沒有計算到其他因為蛋價上漲延伸的其他物價上漲。」

林靜儀更是為陳吉仲打抱不平，稱「這段時間以來農業部一張張圖卡、一次次記者會說明，請問大家是覺得事不關己，還是覺得幫忙澄清說明會被親朋好友罵1450不如少一事，反正蛋買得到，要鬧就讓他們鬧？ 」

不過對於林靜儀護航陳吉仲，PTT鄉民不忍了，紛紛留言開轟，「不幫黨講話就是沉默」、「哇靠，開始怪人民」、「 都是人民的錯，你們不幫忙辯解」、「有錯都是they，功勞都是me 」、「都是在野的錯，在野不應該揭發，大家閉著眼睛吃便宜過期蛋，皆大歡喜」、「間接承認側翼都是1450」。

林靜儀為陳吉仲打抱不平，引發PTT鄉民不滿。（圖翻攝自PTT八卦版）

也有許多網友酸爆稱「 對，台灣人對不起陳吉仲、對不起民進黨」、「抱歉我的錯，我沒幫陳大部長說話，對不起 」、「好啊，我願意擔這個責任」，「這就是我們的偉大民進黨，有35%支持度」。