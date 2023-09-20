一名網友表示，最近滑IG發現一些文組畢業、月薪3萬上下的同學常常出國玩，令他不解「每次看到都很好奇他們哪來的錢？」有網友分析3種可能，包括家裡有錢、不儲蓄或是有陰暗的賺錢方式；也有人認為單身或住家裡的人也辦得到。

一名網友在批踢踢發文表示，最近在IG看到一些文組畢業的高中、大學同學，估計月薪3萬元上下，不過卻常常出遊，「一下吃高級餐廳，一下住高級酒店，一下坐遊艇，甚至可以每個月都出國。」

原PO表示，每次看到他們吃喝玩樂都很好奇哪來的錢，「各位身邊有這樣的朋友嗎？他們是家裡很有錢還是單純不儲蓄？」

許多網友分析可能原因，「單身就可以」、「月薪3萬住家裡，要出國很容易吧」、「暫時不生小孩、不買房，為何不可」、「女生副業很多都很好賺，大學有女同學幫忙搞代購，一個月6位數在撈」、「月薪3萬會理財的一樣能一直出國，不會理財就算4萬也沒錢出國」、「家裡有錢、不儲蓄、有陰暗的賺錢方式。」

也有網友直言出國玩其實不貴，「去附近亞洲國家根本超便宜，價值觀的問題」、「泰國、日本超便宜的」、「出國比國內玩便宜，還有人不知道啊？」