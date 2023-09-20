女星陶嫚曼從《我愛黑澀會》出道，2018年結婚後育有2個可愛女兒，分別為3歲、1歲的2位女兒，不時分享育兒日常，引起許多粉絲共鳴。近日她自曝終於重拾開車技術，目睹「行人三寶」，對方的危險行徑讓她質疑行人違規的罰款是否太少，「不知道是依什麼標準訂的？」

陶嫚曼透露19日送孩子們上學後，開車準備去上花藝課，沒想到途中看到有位女子站在路口、靠馬路很近，綠燈亮了一段時間後，該女子才意識到要過馬路，「但小綠人已在瘋狂閃，她悠悠的步伐背後像在訴說：『車就是要讓行人，我沒在怕。』」而且該女子的眼睛沒有離開過手機，走到一半已經紅燈了，還是不急不徐，「當時上下班時間所有的車都在等她，這樣的行為是否有點自私？」

陶嫚曼指出，依據台灣的現行規定，行人違規闖紅燈僅會被罰款500元，而使用手機造成交通阻礙更是只罰300元，「汽車路邊停紅線隨便就900元了，像這樣不care自己生命+阻礙交通才罰300元，不知道這樣的金額是依照什麼標準訂的？」質疑對於行人違規的罰款額度是否太低。

其實陶嫚曼先前就已經透露開車上路後一個月的心得就是「好可怕」，表示有些摩托車騎士「每天都會遇到對向的摩托車騎到我這邊的內車道，或是突然鑽出來再華麗」，快把她嚇壞，而「公車是霸道總裁，說切就切，必須得讓。」且在停車場停車，常注意了左邊但右邊直接擦牆，令她相當沮喪。最後她透露，自己最怕的還是摩托車。