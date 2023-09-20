●美國商務部公布，8月新屋開工數減少11.3%，以年率計為128.3萬戶，低於市場預期的144萬戶，並創下3年多新低，反映聯準會升息帶動抵押貸款利率上揚對房市造成的衝擊。惟建築許可收成長6.9%，以年率計為154.3萬戶，超出市場預期的144.3萬戶。

●市場觀望聯準會周三的利率決議，周二美元指數尾盤微升0.05%，報105.13，盤中一度跌0.37%，報104.815。緊接著英國央行將於周四、日本央行將於周五公布貨幣政策決定，日圓小跌0.16%，報147.85兌一美元。英鎊微升0.08%，報1.2395美元。美國10年期指標公債殖利率升至4.365%，略低於8月22日創下的近16年高點4.366%。對利率更敏感的2年期債息升高3個基點，報5.094%。

●觀望美國央行利率決議，周二紐約10月期金微漲0.01%，報每盎司1935.3美元。

●獲利了結賣壓湧現，周二紐約期油收跌28美分或0.31%，報每桶91.2美元，盤中最高升至93.74美元。倫敦布蘭特期油收跌9美分，報每桶94.34美元。盤中一度升至95.96美元，再創10個月新高。